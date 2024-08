Arbeidet med Spider-Man: Beyond the Spider-Verse går bra

Chris Miller avslører at animatørene har gjenopptatt produksjonen.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse-skaperne utelukker ikke forsinkelser

den 30 juni 2023 klokken 12:00 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

"Vi kommer til å ta oss den tiden vi trenger for å gjøre Beyond the Spider-Verse fantastisk."