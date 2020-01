Arbeidet på Shenmue 4 begynner tilsynelatende snart

Mottakelsen av det lenge ventede Shenmue 3 var ganske blandet. Heldigvis ser det ut til at ønsket om en fjerde kapittel fortsatt er der, og noe tyder på at arbeidet snart går i gang.

Det mener i hvert fall Lakshya Digital. De jobbet sammen med utvikleren YS Net med å blant annet lage karaktermodeller til Shenmue 3, og de ser nå frem til å påbegynne arbeidet på Shenmue 4 "veldig snart". De har skrevet følgende i deres nyttårsbeskjed.

"It is thanks to the confidence placed in us by Yu Suzuki san, CEO, YS Net Inc, and the entire team, that we could be true partners and provide effective solutions to deliver high quality content at the best value. We look forward to working on Shenmue IV very soon!"

Det høres ut som at de forventer å starte snart, men det er naturligvis relativt. Seriens skaper, Yu Suzuki har tidligere også uttrykt et ønske om å fortsette, og i hurtigere tempo enn tidligere.

En ventetid på 18 år igjen virker i hvert fall høyst usannsynlig ;P