Arbidet med Spider-Man: Beyond the Spider-Verse er i full gang igjen

Det var meningen at Spider-Man: Beyond the Spider-Verse skulle komme ut om bare noen få måneder, men på grunn av streikene og andre faktorer som kom i veien for denne datoen har lanseringen blitt utsatt.

Dette betyr ikke at arbeidet har stoppet opp. Chris Miller, en av produsentene bak den anerkjente animasjonstrilogien, fortalte nylig litt om hvordan teamet nå er godt i gang med produksjonen. "Vi er i produksjon ... vi er veldig begeistret for hvor historien er på vei, jeg tror det er en veldig tilfredsstillende avslutning på trilogien, og den er like emosjonell som de andre ... vi er i full gang".

Det er ganske uklart hva dette betyr for filmens lansering, men det virker som om det nærmest skal et mirakel til for at den får premiere i 2024. Noen spår nå at den kan komme ut i 2025, men med tanke på kvaliteten på animasjonen i Spider-Verse-filmene er det mulig at det går enda lenger tid før vi får se avslutningen på denne trilogien.