ARC Raiders får færre, men større oppdateringer fremover

HQ

Embark Studios, utvikleren bak hit-ekstraksjonsskytespillet ARC Raiders, har informert spillerne om at de kommer til å endre hvordan de jobber med oppdateringer fremover. Studioet gir spillerne lengre ventetid mellom innholdsdråper, slik at de kan være mer omfattende. Det første eksemplet på dette er den kommende Frozen Trail-oppdateringen, som lander i oktober.

Det gir oss fem måneder å vente før neste oppdatering, men Embark avslørte i et nytt Steam-innlegg at Frozen Trail vil være den "største, mest spennende oppdateringen hittil." Den inkluderer spillets største kart til dags dato, en ny og ambisiøs ARC Operation med unik atferd og design, nye progresjonssystemer, ferdighetstrær, våpen, kosmetikk og mer.

Fremover vil innholdsoppdateringer bli utgitt to ganger i året. Men du trenger ikke å bekymre deg for at et bestemt våpen er ødelagt eller at en fiende er bugget, ettersom liveoppdateringer fortsatt vil komme regelmessig til spillet for å ordne opp i ting som balanse, butikkoppdateringer og feilretting.

Vi må se hvordan ARC Raiders fans holder seg underholdt i løpet av de neste fem månedene. Vi har sett en viss nedgang i spillerbasen på SteamDB, men ARC Raiders trekker fortsatt inn rundt 100 000 spillere om dagen, pluss minus noen tusen, noe som gjør det til en utrolig populær tittel.