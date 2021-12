ARC Raiders kan bli 2022s peneste og beste samarbeidsspill

Med tanke på at store deler av Embark Studios består av utviklere som forlot Battlefield- og Star Wars Battlefront-studioet DICE var det lov å håpe at det første spillet deres ikke ville bli verst. Man kan trygt si at den første traileren hevet forventningene mine langt mer enn det.

At ARC Raiders blir free-to-play når det kommer til PC, PS5 og Xbox Series neste år er vanskelig å se, for fy søren hvor pen og imponerende den første traileren fra det samarbeidsfokuserte spillet er. Spesielt siden utviklerne selv hevder fokuset ligger på underholdende gameplay, noe jeg kan forstå siden dette virker veldig underholdende. Interessen min vekkes jo så snart jeg hører samarbeid med to andre spillere, looting, gøy med fysikk og mobilitet, fascinerende roboter i alle størrelser og ødeleggbare omgivelser, så å samle dette i samme spill plasserer det rett på ønskelisten.