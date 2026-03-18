ARC Raiders-studioets medgrunnlegger bryter med utvikleren på grunn av anklager om seksuelt misbruk

Embark Studios, utvikleren av ARC Raiders og The Finals, har skilt veier med tidligere CCO og medstifter av studioet Rob Runesson, etter påstander om seksuell forseelse fremsatt anonymt, angående Runessons forhold til en populær The Finals-streamer.

Embark ga ut en uttalelse til IGN etter Runessons avgang, som lyder som følger: "Vårt lederteam ble nylig gjort oppmerksom på beskyldninger mot en Embark-ansatt. Vi tar slike saker på alvor, og som en del av vår prosess for å håndtere alle typer beskyldninger, engasjerte vi umiddelbart et advokatfirma for å gjennomføre en ekstern etterforskning. Etterforskningen underbygget ikke påstandene, men vi fant situasjonen uholdbar og ble enige om å skille lag med Rob."

Påstandene dreide seg om Runessons forhold til en kvinnelig strømmer, der strømmeren angivelig ble stadig mer ukomfortabel med Runessons forespørsel om seksuelle tjenester og samtaler etter å ha innledet et romantisk og seksuelt forhold til utvikleren. Streameren skal ha følt at hun ikke kunne ta til motmæle mot Runesson, på grunn av en potensiell interessekonflikt og fordi hun ble økonomisk avhengig av Runessons promotering av strømmingene sine.

Den aktuelle streameren har nektet å kommentere saken, men uttalte at en rekke av påstandene var tatt ut av kontekst eller misvisende. Påstandene ble først kjent for rundt en måned siden, og har blitt delt på tvers av flere nettsamfunn og fora.