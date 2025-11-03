ARC Raiders tar Steam med storm - 1,5 millioner eksemplarer solgt på bare tre dager

HQ

Den svenske utvikleren Embark Studios ser ut til å ha gjort det umulige og fått et imponerende fotfeste med en helt ny IP på et svært omstridt marked. Dette ifølge Gamalytic, som hevder at ARC Raiders har solgt mer enn 1,5 millioner eksemplarer på bare tre dager. Og da er bare Steam medregnet. Hvis dette stemmer, vil det bety nesten 60 millioner dollar i inntekter for teamet.

Det var riktignok mye som tydet på at tittelen ville ta av før lanseringen. Men det store antallet spillere som strømmet inn i løpet av helgen overrasket til og med Embark. De måtte sette opp et køsystem for å unngå overbelastning av serverne. En virkelig fantastisk prestasjon for teamet, og forhåpentligvis vil de være i stand til å holde spillerne interessert og bygge videre på denne første suksessen.

Spiller du ARC Raiders?