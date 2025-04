ARC Raiders vil kjøre en ny Tech Test i slutten av april

HQ

Utvikleren Embark Studios har kunngjort den andre store Tech Test for sitt kommende flerspiller-ekstraksjonseventyr, ARC Raiders. I forkant av at spillet til slutt lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S senere i år, vil denne andre testen gjøre det mulig for spillere å sjekke ut spillet og sette det på prøve i det som beskrives som den "største offentlige testen hittil".

Tech Test 2 Testen starter 30. april og varer i fem dager frem til den avsluttes 4. mai. Det vil gjøre det mulig for spillere på PC og konsoller å oppleve handlingen, og vil ikke bare tillate fans å hoppe inn i Rust Belt for å kjempe mot ARC-maskiner og plyndre etter plyndring, men det vil gi et glimt av et "bredere utvalg av ARC-fiender, flere våpen, utstyr og dingser, mye dypere spillerprogresjon og håndverkssystemer, og en forhåndsvisning av ARC Raiders 'kommende Battle Pass."

Når vi snakket om den andre Tech Test, uttalte utøvende produsent Aleksander Grøndal: "I løpet av de siste seks månedene har vi jobbet hardt for å utvide kjerneopplevelsen, basert på tilbakemeldinger fra fellesskapet. Dette er vår sjanse til å se hvordan disse endringene fungerer i stor skala. Vi er spesielt ivrige etter å samle tilbakemeldinger om progresjon, kampopplevelsen, ytelse på tvers av plattformer og hvordan opplevelsen føles nå som den er mer omfattende og lagdelt."

Når det gjelder hvordan fans kan registrere seg for å delta i Tech Test 2, kan du gå til Steam hvis du har tenkt å spille via den plattformen, eller gå til nettstedetARC Raiders hvis du har tenkt å sjekke det ut via konsoller eller Epic Games Store.