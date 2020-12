Du ser på Annonser

Arc System Works har mye planlagt for neste år med det kommende Guilty Gear Strive, support for Dragon Ball Fighterz samt nytt innhold til Granblue Fantasy Versus. Men dette har ikke hindret dem fra å annonsere enda et fightingspill, nemlig DNF Duel.

Det er enda lite detaljer rundt spillet, men forhåpentligvis får vi vite mer om ikke altfor lenge. Du kan se litt gameplay her samt noen bilder tatt fra Twitter nedenfor.