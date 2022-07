Arcade Paradise lar deg betjene din egen digitale arkadehall i august

HQ

Selv om arkademaskiner igjen har begynt å poppe opp enkelte steder rundt omkring, så kommer det neppe til å bli som det var på 80- og 90-tallet.

Da er det jo fint at du kan gjenopplive de mørke hallene og pipende maskinene i indiespillet Arcade Paradise, som nettopp har fått en lanseringsdato. Dette er et simulatorspill hvor du må betjene en arkadehall på 90-tallet, men ikke bare det - alle maskinene er også fullt spillbare.

Du kan bryne deg på over 35 forskjellige retroinspirerte arkadespill, som du låser opp i løpet av spillets historie. Her spiller du som en 19 år gammel eksstudent som av sin far settes til å drive familiens vaskeri, men som raskt bytter ut tørketromler og vaskemaskiner med de nyeste arkadehitene. Faren spilles for øvrig av Doug Cockle, mesk kjent som Geralt of Rivia i The Witcher-spillene.

Arcade Paradise lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch 11. august.