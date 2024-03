Arcadian-traileren viser Nicolas Cage som overlevelsesagent

HQ

Nicolas Cage har hatt litt av en opptur når det gjelder de siste filmene sine. I løpet av de siste åtte til ti årene har han laget film etter film som vil fange oppmerksomheten din, selv om det ikke er det mest kritikerroste verket der ute.

Cages neste prosjekt er filmen Arcadian. Han spiller hovedrollen som en kjærlig far i en nær fremtid, der verden har blitt snudd på hodet av skapninger som angriper menneskeheten om natten. Heldigvis har Cage trent opp sine to sønner til å overleve like godt som han selv, så han har litt backup.

Arcadian har kinopremiere 12. april, og føyer seg dermed inn i rekken av skrekkfilmer som kommer ut i løpet av våren i år.