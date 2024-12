Arcane-forfatter håper på flere karakterer i League of Legends

HQ

I et nylig intervju med GamesRadar delte Arcane-forfatter Amanda Overton at hun og teamet alltid håpet å se flere av showets originale karakterer komme seg inn i League of Legends. Overton pekte spesielt ut Mel Medarda, den mektige magikeren fra sesong to, som en av de mest sannsynlige karakterene som blir med i spillet. Hun forklarte at Mels unike krefter, spesielt hennes evne til å speile og beseire selv de mektigste magikerne, ville passe godt inn i en League of Legends champion.

Selv om ingen originale Arcane-figurer ennå har blitt lagt til League of Legends, Ambessa Medarda, Mels mor, ble nylig med på listen, noe som får fansen til å lure på om Mel kanskje ikke er langt etter. Lekkasjer antyder at Mel kan være en av de første nye mesterne som kommer i 2025, selv om Riot Games ennå ikke har bekreftet ryktene offisielt.

Overton understreket at Mels karakterbue alltid var ment å dreie seg om hennes magiske krefter, og teamet visste at hennes evner ville være noe virkelig unikt. Forfatteren nevnte også hvor interessant det var å gi Mel en speillignende kraft som kunne overvinne enhver motstander, selv de kraftigste magibrukerne, noe som gjorde henne til en overbevisende karakter å bringe inn League of Legends.

Etter hvert som League of Legends -fellesskapet fortsetter å vokse, er fansen ivrige etter å se hvilke Arcane-karakterer som kan ta steget fra serien til spillet. Enten det er Mel eller noen andre, er muligheten for nye mestere fra Arcane spennende for spillere overalt.

Ville du vært spent på å se Mel Medarda i League of Legends, eller har du en annen Arcane-karakter du gjerne vil spille som?