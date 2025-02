Arcane: Season 2s soundtrack har passert 1,1 milliarder strømminger

HQ

Det viser seg at Arcanes andre sesong ikke bare var enormt populær på Netflix blant kritikere og fans, League of Legends -filmatiseringen var også en stor hit blant musikkelskere over hele verden.

Dette bekreftes av Riot Games, som i en pressemelding forteller at lydsporet til seriens andre sesong nå har passert hele 1,1 milliarder strømminger verden over. Soundtracket ble sluppet i sin helhet på strømmeplattformer 23. november, og i løpet av de drøyt to månedene som har fulgt, har soundtracket vist seg å være en stor hit blant fansen, så stor at det klatret helt opp på andreplass på Billboards Global 200 Soundtracks -liste, og har slått ut soundtrackene til filmer som Moana og til og med Mufasa: The Lion King.

Soundtracket nådde også en 26. plass på Top 200 Albums chart, og har siden debuten stått for 60 millioner strømminger bare i Storbritannia, og sporet "What Have They Done to Us" har 17,2 millioner strømminger på verdensbasis, noe som utvilsomt har vært en drivkraft for den nyutgitte versjonen.

Vi får se hvordan dette slår ut på det fysiske markedet, ettersom soundtracket kommer i en fysisk versjon til våren, som også inneholder en rekke nye remikser og ekstrafunksjoner.