Arcane sesong 2 kommer ikke ut i år

Arcanes andre sesong kommer ikke ut i år, ifølge Riot -sjef Nicolo Laurent, og den vil ikke være rundt før minst 2024.

I et intervju med League of Legends-caster Guan Ze Yuan sa Laurent at det er et par grunner til at vi ikke får se showet i år. "Jeg så nettopp den tredje episoden av sesong to før flyturen min," sa han. – Den er ikke klar ennå, og det er to grunner til det. En, du vil ha kvaliteten. Vi vil bare ikke forhaste oss. Det tar tid. Så det er den gode grunnen. Den dårlige grunnen er, ærlig talt, vi visste ikke om sesong én kom til å bli en suksess, så vi startet ikke sesong to før etter. "Vi ventet litt, og så nå betaler vi prisen. Så det blir det dessverre ikke i år.

Dette vil være ganske hardt for fans av Riots animerte serie, men det er godt å vite at selskapet fokuserer på kvaliteten på sesong 2 i stedet for bare å skynde seg ut.

