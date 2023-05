Archer avslutter med sin 14. sesong

HQ

Mens vi umiddelbart tenker på The Simpsons, Family Guy, South Park, og så videre, når vi snakker om animerte serier som aldri ser ut til å ta slutt, er Archer en som lett kan passe inn i denne samtalen. Etter 13 sesonger så langt har den vittige spionserien levert alle slags bisarre og uvanlige utflukter gjennom årene, men i motsetning til de tidligere nevnte showene, vil Archer faktisk avslutte med den kommende sesongen.

Som rapportert av The Hollywood Reporter, blir vi fortalt at den kommende 14. sesongen vil være den siste for den animerte serien, og at mens produksjonen på denne sesongen fortsatt er i gang, forventes serien å komme tilbake til Hulu for seere i USA 30. august.

Når det gjelder når serien vil komme til regioner uten denne tjenesten, har det ikke blitt avslørt ennå, men vanligvis kommer Hulu-show til Disney+, i regioner uten Hulu, kort tid etter deres opprinnelige amerikanske utgivelsesdatoer.