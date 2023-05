Arctic Camo Special Edition-kontroller kommer til Xbox

HQ

Det er ingen mangel på flotte Xbox-kontrollere, men mer er selvfølgelig bedre, og nå er det tid for enda en. Denne har ikke blitt offisielt annonsert helt ennå, men den er tilgjengelig via den amerikanske Microsoft Store, hvor du også kan finne flere bilder av skjønnheten - så den er åpenbart ekte.

Denne kalles Arctic Camo Special Edition, og ser ut til å være en vanlig Xbox Series S / X-kontroller til en pris på $ 69,99. Hvis navnet høres kjent ut er det sannsynligvis fordi et lignende mønster med samme navn også var tilgjengelig for Xbox One for et par år siden, men Microsoft mener tydeligvis at Xbox Series S / X også trenger vinterkamuflasje.

Hva synes du om dette designet?