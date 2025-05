Arda Güler, nå avgjørende for Real Madrid, "måtte vente på benken", sier Ancelotti

HQ

Arda Güler er et av Real Madrids beste fremtidshåp. Den tyrkiske midtbanespilleren har imidlertid ikke hatt mye tid til å utvikle seg i de to sesongene han har spilt i Real Madrid, og har knapt nok vært i startoppstillingen, som Endrick, til stor fortvilelse for Real Madrid-fansen som ønsker å se noe nytt blod på laget. De siste ukene har han imidlertid hatt en enorm innvirkning, og han er en av de ansvarlige for at Madrid fortsatt har alternativer i ligaen.

20-åringen har scoret i de to siste ligakampene for Madrid: 1-0-seier over Getafe og 3-2-seier over Celta de Vigo forrige søndag, hvor han scoret åpningsmålet og assisterte Mbappé i det tredje målet. Denne gangen fikk han ros av Carlo Ancelotti:

"Det er tydelig at Güler fra september ikke er Güler av i dag, han har forandret seg mye. Hans fysiske profil har også endret seg, han er mye sterkere, og han har fortsatt de samme kvalitetene. Det har vært en helt normal og naturlig utvikling for en ung spiller i Real Madrid, sier den italienske treneren.

Kunne Güler ha utviklet seg raskere dersom han hadde fått mer tid på banen? Det er et spørsmål vi aldri vil få svar på, men mange eksperter mener nå at Gülers prestasjoner har vist at Ancelotti tok feil, og at den snart forhenværende "los Blancos"-manageren har mye av skylden for ikke å ha gitt nok sjanser til de yngre spillerne.

Ancelotti er imidlertid overbevist om at Arda måtte "spise benk", som vi sier i Spania. "Real Madrids historie sier at du må sitte på benken for å bli en ubestridt starter i Real Madrid. Arda gjorde det veldig bra i fjor, gjør det bedre i år og kommer til å gjøre det bedre neste år. Benken har vært bra for ham, det har ikke plaget ham".

Men vil det være nok for Ancelotti til å gi ham tillit i startoppstillingen mot Barcelona neste søndag, en kamp som er helt avgjørende for Madrid? "Han kan alltid spille. Han kommer til å konkurrere om å være i startelleveren. Det er det ingen tvil om".