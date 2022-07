Årets Assassin's Creed skal tydeligvis til Irak

Etter originalen har Assassin's Creed-spillene i hovedsak dratt vestover, men det høres ut som om det neste spillet i serien vender snuten tilbake til midtøsten.

For etter den siste tidens rykter om at det som går under kodenavnet Assassin's Creed Rift skulle ta oss til aztekisk mytologi og tid benekter Jason Schreier, Bloomberg-journalist og Ubisofts erkefiende, dette på det sterkeste, og hevder at spillet som lanseres i høst eller tidlig til våren skal ta oss til Baghdad i Irak. Samtidig hevder han at de to spillene som foreløpig er under utvikling for Assassin's Creed Infinity ikke har noe med aztekisk historie å gjøre heller, så det er greit å ikke tro på alle rykter som tikker og går i disse dager. Forvent heller offisiell informasjon senest i Ubisoft Forward-sendingen den 10. september.