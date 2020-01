Daniel har bevegd seg fra is til gress for å ta en nærmere titt på årets FIFA-spill.

Årets lag i FIFA 20 kåret den 6 januar 2020 klokken 17:36 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu FIFA 20 har bare vært ute i litt over tre måneder, men dette har selvsagt ikke vært en stopper for verken EA eller oss spillere fra å stemme frem Team of the Year den...