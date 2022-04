Årets QuakeCon blir heldigital i august

HQ

QuakeCon er en messe spesifikt dedikert til Bethesda-spill, og tidligere har de faktisk kommet med ganske store avsløringer på disse, fra gameplay-avsløringen av The Elder Scrolls V: Skyrim til masse om Doom Eternal, og med Starfield ute i horisonten kan det godt tenkes at de dedikerer en del tid til det også.

Så hvordan ser QuakeCon ut i år? Via en pressemelding har det blitt avslørt at messen skal avholdes, men utelukkende digitalt akkurat som i 2021. Det vil skje som alltid i august, nærmere bestemt fra 18. til 20. august. Flere detaljer kommer i juni.

"The QuakeCon team is already working hard to put together exciting new streaming programming, online meetups, giveaways, charity opportunities, the virtual BYOC, and more, and we will announce more details in June."