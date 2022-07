Årets spill 2021-vinneren Inscryption kommer til PlayStation

HQ

Daniel Mullins klarte å ta mange helt på sengen igjen da han oss det mye omtalte Inscryption i fjor. Spillet havnet raskt på listen over fjorårets beste spill for personer som faktisk prøvde PC-eksklusiven, så mange har håpet at han på en eller annen måte klarer å bringe det kule konseptet over til konsollene. Dette klarer han tilsynelatende.

For det australske sensurorganet har aldersmerket en PlayStation 4-utgave av Inscryption, så det virker som om i alle fall to av dagens konsoller snart skal tilby spillet utenom det vanlige.