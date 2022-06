Årets spill-kandidaten Tunic slippes på PlayStation i september

HQ

Da Tunic kom til PC og Xbox i mars ble det raskt en meget het kandidat til å bli 2022s beste spill for mange, så det er ikke rart mange har etterspurt en utgave til de andre konsollene også. Noen trenger ikke å vente så lenge gledelig nok.

Finji dukket opp i kveldens State of Play for å avsløre at Tunic kommer til PS4 og PS5 den 27. september. Når det gjelder spesielle ting for disse utgavene forteller utviklerne at de vil utnytte PlayStation 5 sitt hjelpe-system uten at disse hintene skal legge en demper på spillets følelse av læring og oppdagelse.