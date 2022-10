Årets The Game Awards kommer til å ha livepublikum

HQ

Av åpenbare grunner har The Game Awards og mange andre liknende arrangementer vært uten publikum i to rå. Men dette kjipe fenomenet er i ferd med å forsvinne.

Vi visste allerede at The Game Awards går av stabelen 9. desember kl. 01.30, men produsent og programleder Geoff Keighley har nå bekreftet på Twitter at livepublikummet er tilbake - og det blir snart mulig å kjøpe billetter. Stedet for arrangementet er nok en gang Microsoft Theatre i Los Angeles.