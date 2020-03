Årets The Gathering er avlyst

Det er nok ingen som lar seg overraske av dette nå. Mange arrangementer har blitt avlyst den siste tiden, og flere kommer det til å bli. Nå har et av årets største spillbegivenheter her til lands blitt avlyst også.

Via en pressemelding sendt til Gamereactor i dag, har vi fått vite at The Gathering 2020 offisielt er avlyst som en konsekvens av coronaviruset som herjer. Arrangøren inviterer heller til en digital feiring under hashtaggen #tg20online.

"The Gathering skal være et arrangement som er trygt for våre deltakere, gjester, leverandører, partnere, besøkende og 400 frivillige. Deres helse og sikkerhet vil alltid komme først. Derfor har vi nå valgt å avlyse The Gathering 2020", sier kommunikasjonsansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik.

"Coronaviruset stopper ikke oss. Nå gjør vi det vi er best på - bruke våre kreative og teknologiske ferdigheter, og flytter The Gathering 2020 til internett. Nå kan hele Norge bli med å feire sammen med oss under hashtaggen #tg20online"

The Gathering 2020 skulle blitt arrangert i Vikingskipet på Hamar i påsken, fra 8.-12. april 2020.

Informasjon om refundering av billetter kommer snart.

Hadde du planer om å dra på TG 2020?