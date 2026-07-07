Argentina leverer et utrolig comeback i en dramatisk VM-kamp mot Egypt

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Argentina har kvalifisert seg til kvartfinalen i VM etter å ha overvunnet en stor skrekk mot Egypt, og snudde et 2-0-underlag til en 3-2-seier på 20 minutter, med mål av Cuti Romero, Leo Messi og Enzo Fernández. Egypt tok tidlig ledelsen i første omgang gjennom Yasser Ibrahim, og kort tid etter bommet Leo Messi på et straffespark – det var andre gang han bommet i dette VM-et.

I andre omgang, mens Argentina dominerte kampen, utnyttet Egypt to muligheter til kontring. Den første, av Mostafa Ziko, ble underkjent av VAR fordi Marwan Attia, like før, så ut til å tråkke på Lisandro Martínez. Men få minutter senere, i en lignende situasjon, scoret Ziko igjen og satte 2–0 til Egypt i det 67. minutt.

Med Argentina i knipe svarte Cuti Romero og Messi og utlignet kampen i løpet av fire minutter. Egypt, som håpet å avgjøre kampen før ekstraomgangene, tok for mange sjanser med en offensiv spillestil, og Argentina utnyttet dette og avgjorde kampen på egyptisk vis, med et kontrangrep i det 93. minutt, noe som skapte en fiendtlig stemning i de siste minuttene, der flere spillere og medlemmer av Egypts stab fikk gule og røde kort da de ble slått ut av VM.

Neste gang møter Argentina vinneren av kampen mellom Sveits og Colombia, som spilles i kveld, tirsdag kl. 22.00 CEST, 21.00 BST, i kvartfinalen søndag 12. juli.