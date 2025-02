Argentinas aksjeindeks faller på grunn av Mileis kontroversielle støtte til kryptovaluta

HQ

Argentinas aksjemarked led et betydelig fall på nesten 4 % mandag, da landets frihetlige president Javier Milei ble innblandet i en kryptoskandale.

Problemene begynte etter at Milei anbefalte en lite kjent kryptovaluta, $ LIBRA, på sosiale medier, bare for at mynten skulle krasje kort tid etter. Støtten hans utløste anklager om en potensiell "teppefall", og kritikerne antydet at Milei kan ha vært involvert i et bedragersk opplegg.

Selv om presidenten raskt slettet innlegget sitt og tok avstand fra kryptovalutaen i et annet innlegg på X, krever opposisjonsledere nå riksrettssak, mens analytikere spår at beskyldningene vil få alvorlige konsekvenser for Mileis politiske posisjon før mellomvalget senere i år.

Mens debattene svirrer rundt Mileis rolle, er mange investorer rystet over de økonomiske konsekvensene, og noen anklager presidenten for å ha svindlet dem for sparepengene sine. Foreløpig gjenstår det å se hvilke juridiske og politiske konsekvenser Mileis kontroversielle handlinger vil få.