Argonaut feirer Crocs 27-årsjubileum

Det er Croctober, og det er 27 år siden spillserien med den lille grønne krokodillen ble lansert på PlayStation og Sega Saturn.

Spyro, Crash, Klonoa, Rayman og mange andre prøvde vingene i jakten på å bli PlayStations offisielle maskot, og det samme gjorde Croc. Nå vil spillets utvikler, Argonaut, at du skal feire sammen med dem og dele minnene dine.

I et innlegg på X skrev de :

Dere hørte kong Rufus, folkens! Om bare to dager feirer vi 27-årsjubileet til Croc Legend of the Gobbos, og vi vil at DU skal bli med på moroa! Del din Croc-fankunst, tatoveringer, samlinger og historier.

La oss ikke glemme at en nyinnspilling av det første spillet, Croc: Legend of the Gobbos, også er under arbeid, og ifølge ryktene forventes det å lanseres før utgangen av året.

Har du noen morsomme minner fra Croc-spillene?