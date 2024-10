Argonaut virker interessert i å bringe Alien Resurrection tilbake

HQ

Mens Alien-filmene har vært av noe blandet kvalitet opp gjennom årene, har spillverdenen faktisk klart seg bedre med flere virkelig gode titler basert på serien. En av dem er Alien Resurrection fra 2000, utviklet av Argonaut Games og basert på filmen med samme navn.

En X-bruker skrev at Argonaut burde få sjansen til å gi ut den gamle klassikeren på nytt i en remastret versjon, komplett med diverse forbedringer. Det viser seg at studioet ikke ser ut til å ha noe imot dette i det hele tatt, og svarte at ballen ligger hos Disney (som nå eier rettighetene til alt som har med Alien å gjøre).

Så vi krysser fingrene for at Disney ser innlegget, og at forslaget kan skyves oppover i organisasjonen til det når den rette avdelingen.

Husker du selv Alien Resurrection, og hvor ivrig ville du vært på å sjekke ut en forbedret versjon?