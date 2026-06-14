Ari Aster avslører at han har skrevet en forløper til « Hereditary »

Ari Asters « Hereditary » gjorde ikke bare regissøren kjent, men er også en av de skumleste skrekkfilmene fra det siste tiåret. Det er en urovekkende opplevelse fra start til slutt, og skrekkfilmfans har lenge lengtet etter noe lignende, og Aster har kanskje akkurat det i bakhånden.

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I en spørsmålsrunde om filmen, fanget opp av Gold Derby, avslørte Aster at han har skrevet en prequel til Hereditary. «Jeg har skrevet en prequel til denne. Det føles aldri som det rette tidspunktet. Det er en prequel, ikke en oppfølger, så jeg vet ikke hvor dette fører hen,» sa han.

«Hereditary » handler om en familie som sørger over tapet av en mor og bestemor. Kort tid etter fører et nytt tragisk dødsfall familien enda lenger på villspor, mens de sakte oppdager den mørke og forvrengte fortiden til den kjære de har mistet. En prequel vil derfor trolig gå inn i den fortiden og gi flere detaljer om Annies mor og den demoniske kulten hun fant som sitt viktigste livshobby.

Det er en unik tid for skrekk akkurat nå, ettersom vi ser en ny bølge av navn dukke opp, som Curry Barker og Kane Parsons. Aster hadde også litt å si om sjangerens andre nylige suksesser: «Dette er en virkelig interessant måned med Curry og Kane. Jeg hadde ikke sett Kanes kortfilmer før Backrooms kom ut. Han er virkelig interessant. Han er 20 år gammel, og det han har gjort på Blender, tyder på at han helt klart følger en visjon. Jeg er begeistret over å se det. Det er så spennende.»

Kanskje er det nå på tide for Aster å komme tilbake og vise hva han kan med « Hereditary ». Hvis de siste ukene har bevist noe, er det at folk alltid vil elske en god skrekkopplevelse.