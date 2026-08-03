Ariana Grande trekker seg fra musikalen og vil trekke seg tilbake fra offentligheten etter «uendelig, vedvarende granskning

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Popstjernen og skuespilleren Ariana Grande har kunngjort planer om å trekke seg tilbake fra offentligheten relativt snart, alt som en reaksjon på «uendelig, vedvarende granskning», slik en av hennes representanter har bekreftet overfor People.

Tilbaketrekningen vil skje allerede 1. september, etter at «Eternal Sunshine»-turnéen avsluttes i London, ettersom stjernen ønsker å ta en «velfortjent pause fra offentlig arbeid og opptredener.»

Denne beslutningen innebærer at Grande ikke vil medvirke i en planlagt musikalproduksjon i London, som hun nå ikke lenger skal ha en rolle i. Det var forventet at forestillingen skulle ha premiere i 2027 på Barbican i byen, men rollen vil nå tilsynelatende bli tildelt en annen person.

Den fullstendige uttalelsen fra Grandes representant legger til: «Ariana vil trekke seg litt tilbake fra rampelyset etter at hun har fullført Eternal Sunshine Tour.

«Hun ser frem til å fullføre turneen og avslutte den på topp, både på en sunn og lykkelig måte, for deretter å ta en velfortjent pause fra offentlig arbeid og opptredener, noe som har ført til endeløs og vedvarende offentlig granskning. Denne turneen har vært en fantastisk opplevelse for henne. Hun elsker fansen sin og har elsket hvert eneste minutt av denne turneen så utrolig mye.»

Selv om det ikke nevnes eksplisitt, er Grande ofte i sentrum for diskusjoner rundt sitt utseende og sin helse, og dette har kanskje vært en medvirkende faktor til hennes beslutning om å trekke seg tilbake fra rampelyset.