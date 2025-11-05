Ariana Greenblatt og Justice Smith avslører hvilke superhelter de ønsker å spille i DC-universet

HQ

Siden DC Universe fortsatt er i sin spede begynnelse, er det mange spekulasjoner om hvem som kommer til å spille hvilken karakter i den store verden. Så langt har bare en håndfull store skikkelser blitt besatt, mens mange andre fortsatt er uvisse, men når det gjelder to kjente helter, kaster Now You See Me: Now You Don't medstjernene Ariana Greenblatt og Justice Smith navnene sine inn i ringen.

I en samtale med ComicBookMovie.com ble Greenblatt og Smith spurt om deres drømmeskuespillere i DCU, og førstnevnte nevnte en viss katteheltinne, og sistnevnte nevnte også en karakter med tilknytning til dyr.

"Jeg vil gjerne spille Catwoman. Det vil jeg gjerne", begynte Greenblatt, og Smith la deretter til: "Det er en superhelt jeg alltid har ønsket å være. Jeg har alltid ønsket å være Beast Boy fra Teen Titans." Dette førte til at Greenblatt fulgte opp med "Og jeg vil være Raven."

Å se paret gjenforenes som nøkkelfigurer i Teen Titans virker som en spesielt passende affære, selv om det skal sies at Smith er langt fra en "tenåring", mens Greenblatt snart vil bevege seg forbi den aldersgruppen også, så kanskje DC Studios vil gå i en annen retning.

Hvem kunne du tenke deg å se Greenblatt og Smith spille i DCU?