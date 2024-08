Ariel elektrifiserer Nomad

HQ

Selv ikke bensinhodene på Ariel kan unnslippe den elektriske bevegelsen. Ariel har kunngjort at de i fremtiden vil bevege seg bort fra ren forbrenningsmotordrift og utforske elektriske motorer og kraft for en kommende E-Nomad modell.

Dette vil ikke være det eneste gale trekket for merket, ettersom E-Nomad til og med vil ha ... vent på det ... et tak! Vi er ikke helt overbevist ennå, for det første glimtet av denne konseptbilen ser litt uvanlig ut, og det ser ut som om den har blitt klemt sammen under vekten av taket.

Tilbake til elbilmotoren, Ariel Club rapporterer at det vil være en 281 hk motor som kan gi et dreiemoment på 490 Nm for å drive den 896 kg lette rammen til 100 km/t fra stillestående på 3,4 sekunder. Så unødvendig å si, det kommer til å være ganske raskt. Når det gjelder rekkevidden, er den bare 150 miles...

Det er ikke sagt noe om når (eller om) denne bilen vil bli satt i full produksjon, men vi kommer uten tvil til å høre mer om dette i nær fremtid.

