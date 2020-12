Ark II annonsert og blir animeserie med verdenskjente skuespillere

Selv om ARK: Survival Evolved fortsatt er meget populært har ikke gjengen i Studio Wildcard lagt skjul på at de jobber med noe nytt, og det blir ikke småtteri heller.

Den første traileren fra Ark II avslører nemlig at Vin Diesel vil ha en av hovedrollene i spillet som tydeligvis vil fokusere på familien hans (Fast-vibber, noen?). Vi skal ikke se bort fra at traileren hinter til noen gameplaymekanikker og lignende heller, for både kampene, å kunne skade fiender for å gjøre de til lett bytte og det faktum at traileren er laget med spillets motor gir meg troen på at spillet vil gjøre seg fortjent til to-tallet.

På toppen av det hele står visst historie virkelig i fokus denne gangen, for en animasjonsserie enkelt nok kalt Ark: The Animated Series skal komme i 2022. Der vil vi blant annet få høre Gerard Butler, Elliot Page, Alan Tudyk, Karl Urban, Russell Crow og selvsagt Vin Diesel.