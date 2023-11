Ark: Survival Ascended kommer 14. november... men ikke på PlayStation 5

HQ

Studio Wildcard føler seg endelig klar til å rense luften og kunngjøre lanseringsdatoen for Ark: Survival Ascended. Tittelen, en grundig remaster av Ark: Survival Evolved, kommer til PC og Xbox Series 14. november. Og ja, hvis du lurer på hvor det blir av PS5-versjonen, har vi dårlige nyheter, selv om de ikke er alvorlige.

PlayStation 5-versjonen av Ark: Survival Ascended er litt forsinket "til slutten av november", selv om ingen eksakt dato er oppgitt. Ifølge innlegget på spillets offisielle blogg, "håper vi å ha en mer presis dato å dele med deg snart, ettersom vi er i ferd med å fullføre detaljene med Sony, men den er planlagt til slutten av november. Vi vet at det ikke er ideelt, men vi er optimistiske og håper å kunne gi deg en dato veldig snart."

For å gjøre opp for ventetiden har Wildcard avslørt innholdet i denne utgaven når den slippes:



Kryssplattform med Steam og Xbox vil bli aktivert fra dag én.



Vi lanserer enda et nytt sett med offisielle servere for de respektive spillmodusene (PVP, PVE og Small Tribes). Disse serverne vil kjøre med enda høyere hastigheter i en periode, slik at spillere som starter på dem, kan ta igjen forspranget. Vi håper å synkronisere hastighetene innen midten av desember..



Vi kommer også til å sette opp et ekstra sett med konsollspesifikke servere med høyere hastigheter som vil bli synkronisert innen midten av desember.



Det er godt å vite at selv om det blir forsinket med en uke eller to, vil spillet være klart til å forene alle spillere i samme spill, uavhengig av hvilken plattform de bruker.