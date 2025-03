Ark: Survival Ascendeds første utvidelse inneholder mellomsekvenser fra Jujutsu Kaisen-studioet

HQ

Den første utvidelsen for Unreal Engine 5 nyinnspilling av Ark: Survival Evolved har blitt avslørt. Ark: Survival Ascended's Lost Colony-utvidelse kommer i november, og vi har fått en snazzy ny teaser trailer for å gå sammen med avsløringen.

Traileren består for det meste av en cutscene fra anime-studioet MAPPA, mest kjent for sitt arbeid med Jujutsu Kaisen og Attack on Titan. Tilsynelatende vil MAPPAs arbeid bli funnet i hele utvidelsen i mellomsekvenser.

Michelle Yeoh er tilbake som Mei-Yin Li og Madeleine Madden vil spille Helena Walker. Tilsynelatende vil Lost Colony koble verdenene til Ark og Ark 2, og endelig gi oss noen flere detaljer om oppfølgeren som ble kunngjort tilbake i 2020.

Vin Diesel dukket opp i den første traileren for Ark 2, og det er gjennom hans datter Meeko i spillet at vi vil se forbindelsen mellom Lost Colony og oppfølgeren. Sjekk ut teaser-traileren nedenfor :