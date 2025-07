Arkane-grunnlegger går etter Game Pass: "Uholdbart og skadelig"

HQ

Grunnleggeren av Arkane Studios har lansert en flengende kritikk av Game Pass på sosiale medier etter forrige ukes bølge av oppsigelser hos Microsoft. Han hevder at Game Pass er en uholdbar forretningsmodell som har "skadet bransjen i over et tiår", takket være Microsofts tilsynelatende bunnløse lommebok - men advarer om at når pengene tørker opp, vil virkeligheten innhente dem. Colantonio fortsetter med å forklare at Game Pass rett og slett ikke kan fortsette å eksistere ved siden av tradisjonelt spillsalg.

"Jeg tror Gamepass er en uholdbar modell som har skadet bransjen i stadig større grad i et tiår, subsidiert av MS' 'uendelige penger', men på et eller annet tidspunkt må virkeligheten slå inn. Jeg tror ikke GP kan sameksistere med andre modeller, de vil enten drepe alle andre, eller gi opp."

Og han er ikke alene. Michael Douse, forlagsdirektør hos Larian (Baldur's Gate 3), delte hans bekymringer. Han innrømmer at Game Pass kan bidra til å redusere risikoen for mindre utviklere, men det store spørsmålet er hva som skjer når pengene ikke lenger er der. Både han og Colantonio hevder at modellen ikke passer for premium-titler som kommer ut fra dag én - den fungerer egentlig bare for eldre spill. Douse bemerket også at han foretrekker Sonys "livssyklusstyring".

"'Hva skjer når alle pengene tar slutt?' er den mest høylytte bekymringen i nettverket mitt, og en av de viktigste økonomiske grunnene til at folk jeg kjenner ikke har gått over til forretningsmodellen. Det med uendelig med penger har aldri gitt noen mening."

Kritikken stopper ikke der. På spillfora som ResetEra har brukere også uttrykt frustrasjon. En kommentator skriver: "Game Pass koster folk jobber", og hevder at det "trener spillere til å være gjerrige".

Og det er kanskje det som er det virkelige kjernen i saken. Selv om forbrukerne elsker den lave prisen og den umiddelbare tilgangen, går Game Pass stikk i strid med de stadig økende utviklingskostnadene - i en tid der AAA-spill koster mer enn noensinne å lage.

Så hva synes du om Game Pass? Smart forbrukermodell - eller en langsom død for utvikling av premiumspill?