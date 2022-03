Arkane søker fortsatt folk til Redfall-teamet

HQ

Husker du Redfall? Det ble avslørt i fjor under E3 med en lekker CG-trailer, men siden har vi ikke hørt noe konkret fra prosjektet, tross at det har planlagt utgivelse i sommer. Det har dog gått rykter om en utsettelse, og nå kommer flere opplysninger som styrker dette.

Det virker nemlig som at Arkane fortsatt har en del stillinger de må fylle i utviklingsteamet, og det er et tegn på at det fortsatt er et stykke igjen før spillet er ferdig. Faktum er at de har minst 16 ledige stillinger, og Arkane trakk nylig oppmerksomhet til dette selv på Twitter.

Du kan friske opp Redfall-minnet med traileren nedenfor. Tror du at det kommer til sommeren som planlagt?