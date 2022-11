Arma III-skaperne liker ikke at spillet forveksles med krigen i Ukraina

HQ

Gjennom årene har vi sett en rekke Call of Duty-spill bli brukt i nyhetsinnslag om forskjellige kriger og konflikter, så det var vel bare et tidsspørsmål før et annet utviklerstudio måtte uttale seg om krigen i Ukraina.

Bohemia Interactive Studio har lagt ut en blogg hvor de deler sine tanker om at klipp av Arma III brukes som ekte klipp fra krigen i Ukraina på sosiale medier. Som de skriver er det ikke første gang spillet havner i dette negative rampelyset, noe som blant annet skyldes at en rekke modifikasjoner gjør det mulig å forveksle dette med virkeligheten. Dette misliker de selvsagt fortsatt ganske mye, så studioet har småartig nok sett seg nødt til å lage en liste over ting som gjør det lettere å skille virkeligheten fra spillet:



Lav bildeoppløsning: Som de bemerker kan til og med relativt gamle smarttelefoner ta ganske gode videoopptak med høy bildeoppløsning, så det bør skurre litt klippene er av lav kvalitet, er tåkete og slik.

Ekstremt ristende kamera: Litt i samme gate bruker de som lager falske videoer ofte å være voldsomt ustødige med kameraet når de filmer skjermen sin i håp om å gjøre det vanskeligere å se forskjell.

Inneholder ofte natt-scener: En god måte å skjule mindre realistisk grafikk og slik på er jo selvsagt å vise scener i mørke eller på natten.

Mangel på lyd: Siden de færreste spill har ultrarealistisk lyd er falske videoer gjerne uten lyd.

Ingen personer beveger seg noe særlig: En av grunnene til at Call of Duty: Modern Warfare II får mye skryt for presentasjonen er at bevegelsene noen ganger er skummelt realistiske, men det samme kan ikke sies om Arma III. Derfor unngår disse "fake news"-videoene ofte å vise særlig med folk som beveger seg.

Unaturlig informasjon på skjermen: Denne bør være åpenbar for alle. Virkeligheten har jo ikke kompass, ammunisjonstellere og slik synlig.

Partikkeleffekter: Selv om de mest påkostede spillene i klassene har blitt langt bedre på eksplosjoner, flammer, røyke og støv gjennom årene er ekstremt få såpass pene at de kan forveksles med virkeligheten.

Urealistiske kjøretøy, uniformer og utstyr: Dette punktet vil nok bare et fåtall legge merke til, men de få spill bruker de samme kjøretøyene og våpnene som krigen i Ukraina. For eksempel viser en populær falsk video at det amerikanske antiluft-systemet C-RAM skyter ned et US A-10-fly. Ingen av disse befinner seg i Ukraina.



Til slutt ber de selvsagt alle om å bruke gameplayvideoene på en ansvarlig og fornuftig måte, ikke bruke clickbait-titler i dem og bemerke at de er fra et videospill om det er den minste tvil.