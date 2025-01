Armie Hammer i hovedrollen i Uwe Bolls nye actionthriller

HQ

Armie Hammer, hvis karriere ble sporet av på grunn av anklager om kannibalisme og voldtekt, skal spille hovedrollen i Uwe Bolls kommende actionthriller The Dark Knight. Skuespilleren har stort sett vært fraværende fra Hollywood etter disse anklagene, som førte til at han ble svartelistet av store studioer.

Ifølge Variety skal Hammer slå seg sammen med regissør Uwe Boll i den actionfylte thrilleren The Dark Knight. I denne nye filmen skal Hammer spille en forbryter som blir berømt på sosiale medier, noe som skaper spenninger med det lokale politiet.

Filmens tittel, som er et ekko av Christopher Nolans ikoniske superheltfilm, har skapt bekymring over potensiell forvirring. Bolls team, inkludert produsent Michael Roesch, har imidlertid forsikret at det ikke er noen risiko for overlapping, og understreker at prosjektet deres vil være svært forskjellig. Produksjonen er satt til å begynne tidlig i 2025.

Kan dette prosjektet være springbrettet for Hammers comeback i karrieren?