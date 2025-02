Armie Hammer tar bladet fra munnen og avviser kannibalanklagene

HQ

For noen år siden ble Armie Hammer konfrontert med en hel rekke ville beskyldninger som kom etter at ulike anklagere sto frem og delte informasjon med offentligheten. Dette inkluderte anklager om seksuelle overgrep, men også den sjokkerende påstanden om at skuespilleren drev med kannibalisme, det vil si å spise et annet menneskes kjøtt. Selv om myndighetene i Hammer-saken til slutt bestemte seg for å slutte å forfølge og etterforske påstandene mot skuespilleren, har Hammer fortsatt ikke blitt kvitt kannibalanklagene.

Nå har han imidlertid deltatt i Louis Theroux' podcast (som The Guardian har lagt merke til), der han aktivt diskuterte kannibalismeanklagene og avviste dem. Hammer uttalte :

"Vet du hva du må gjøre for å faktisk være kannibal? Du må faktisk spise menneskekjøtt. Så nei."

Han fortsatte med å forklare at kannibalmeldingene var tatt ut av sin sammenheng, og at "det [var] morsomt å spøke med om jeg var stein eller full eller liksom lo da jeg skrev disse meldingene."

Hammer bemerket også at selv om han har spist et dyrehjerte, var det bare en mindre del av organet han inntok, og at det faktisk var en del av et jaktritual. Han forklarer :

"Du tar en bit av hjertet, og så har du alle kompisene dine rundt deg, og de heier på deg ... det er på en måte som et nesten overdrevent ladet mannlig overgangsritual når du går på jakt for første gang. Alle jeg kjenner som har vært på jakt for første gang, har måttet gjøre noe lignende."

Hammer avslutter med å bemerke at selv om handlingene hans ikke var helt bra, sier han at han ikke er kriminell, og at det rett og slett var "drittsekkatferd". sier han: "Gjør det meg til en drittsekk? Absolutt. Altså, jeg... Jeg har ingen problemer med å innrømme det. Jeg var en drittsekk. Det er ikke ulovlig."