En far og en sønn jobber som sikkerhetsvakter med pengetransport i en pansret lastebil. Sønnen er en enkel mann med en gravid kone, en person som er litt nevrotisk og bekymrer seg for alt og ingenting, mens faren er en alkoholiker som mistet sin nye kone og sitt lille barn i en bilulykke. Tragedien fikk ham til å falle tilbake til flasken, noe som har ført til at han sliter med å holde seg flytende og på toppen av avhengigheten sin. Under en vanlig levering støter far og sønn på en gruppe tidligere spesialsoldater som har blitt røvere, og som er ute etter lasten de transporterer, som de har tenkt å ta for enhver pris.

HQ

Det er på mange måter tragisk når gamle, populære stjerner, og i dette tilfellet til og med filmikoner som Sylvester Stallone (og Arnold Schwarzenegger, og Clint Eastwood, og andre), ikke ser ut til å skjønne at alderen gjør dem uegnet til å haste rundt foran kamera som en skygge av seg selv. I min verden er dette direkte uverdig, noe armor i høyeste grad er et bevis på.

Stallone er 78 år gammel. Han har torturert kroppen sin med vågale stunts, steroider, operasjoner og alt mulig annet opp gjennom årene, noe som har fått ham til å se like gammel ut som han er nå. Sly kan knapt gå oppreist lenger. Han sliter med å holde et automatgevær uten at det ser ut som et vrak, han slurver (mer enn noen gang) når han snakker, og lykkes dermed ikke i forsøket på å portrettere en grånende, livsfarlig, hardbarket yrkeskriminell med noen form for troverdighet. Det ser ut som om aldershjemmet rundt hjørnet har sluppet ut sin eldste beboer som skuespillertyv en helt vanlig tirsdag ettermiddag.

For 25 år siden kunne Sly ha spilt denne rollen på en troverdig måte.

Sly og tyvene hans møter far og sønn-duoen (vi får aldri vite hva de heter) på en gammel rusten, forlatt bro midt ute i ødemarken mens de forsøker å bryte seg inn i den skuddsikre lastebilen. Her begynner det som regissør Justin Routt tydeligvis har ment å være en nervepirrende og nervepirrende historie om press, stress og harde menn som gjør harde ting. Far og sønn låser seg inne i lastebilen mens Stallone og kumpanene hans avfyrer tusenvis av skudd fra sine automatgeværer mot den, noe som til slutt bare resulterer i at jeg som seer blir vitne til CGI-baserte munningsglimt og treff som ser ut som om de er laget på Microsoft Word, mens de hardbarkede ranerne skjærer flere grimaser enn en sirkusklovn.

Dette er en annonse:

Dette pågår i en times tid, og noe mer enn det skjer heller ikke. Stallone prøver å ta en liten prat med far og sønn, og sier noen tøffe ting som at de er "stekt" og burde gi opp, mens faren i lastebilen (Jason Patric) svarer med at han er en eks-politimann som er tøff og utholdende, og at han og sønnen aldri vil gi opp. Og slik fortsetter det, i en god halvtime (eller mer). Så slutter filmen på den mest abrupte måten jeg tror jeg har sett i år, og det er ganske lett å konkludere med at dette er årets dårligste film så langt. Jeg leste at Stallone tjente 10 millioner dollar for syv timers arbeid i denne filmen, og selv om det er imponerende på sin egen måte, er det også et latterlig eksempel på hvordan vi behandler en av filmhistoriens største actionstjerner i dag.

Uansett hva du gjør, og uansett hvor spennende du måtte synes en krumrygget, sluddrende 78-åring som lukker øynene når han skyter med løst krudt, må du ikke under noen omstendigheter se armor. Ikke i det hele tatt. Faktisk bør du helt glemme at denne filmen i det hele tatt eksisterer.