Armor King returnerer til Tekken 8 i oktober

Under den tredje dagens avslutningsrunder på EVO benyttet Bandai Namco anledningen til å avduke den etterlengtede spilltraileren for Armor King, det siste tilskuddet til Tekken 8s stadig voksende liste over fargerike fightere, både nye og tilbakevendende. Han blir den tredje DLC-karakteren i sesong 2, og skal offisielt tre inn på arenaen i oktober, nærmere bestemt den 13. for sesongkortinnehavere og den 16. for alle andre.

Som forventet slår Armor King hardt og leverer imponerende animasjoner, en visuell oppgradering av høyeste orden sammenlignet med tidligere spill. Fans har ventet spent på hans tilbakekomst, og responsen fra EVO-deltakere og online-spillere har vært umiddelbar og entusiastisk. Selv om det kanskje ikke er det mest banebrytende tilskuddet, virker spillerne fornøyde, og Bandai Namco ser ut til å gå all-in i forkant av Halloween. Vi er spente, er du?

Spiller du Tekken 8, og kommer du til å hente Armor King?