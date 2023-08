Armored Core VI: Fires of Rubicon avslører PC-krav

HQ

FromSoftware har nettopp avslørt PC-spesifikasjonene for Armored Core VI: Fires of Rubicon, og gir oss to tabeller som viser hva du trenger for å kjøre spillet med raytracing på og av.

Uansett om du kjører på minimum eller anbefalt, med raytracing på eller av, trenger du minst 12 GB RAM og 60 GB lagringsplass for å kjøre Armored Core VI: Fires of Rubicon. Interessant nok står det ikke noe om at denne lagringsplassen må være på en SSD. Dessuten er raytracing bare tilgjengelig i garasjeområdet, så du trenger ikke bekymre deg for å gå glipp av bedre grafikk i hele spillet.

Ellers er ikke spesifikasjonene for krevende. Så lenge du har 8 GB VRAM for ray tracing og 4 GB hvis du ikke vil ha det alternativet, kombinert med en halvgod prosessor, bør det gå bra. Ta en titt på hele listen nedenfor, og gi oss beskjed om hvilke innstillinger du vil kjøre Armored Core VI på.