Armored Core VI: Fires of Rubicon har ikke co-op

FromSoftware tilbyr vanligvis flerspiller på en litt mer obskur måte, i den forstand at du kan tilkalle andre spillere som hjelpere, men samtidig risikere å bli invadert av andre som ønsker deg vondt.

Så hvordan blir det i det kommende Armored Core VI: Fires of Rubicon, som er ganske så annerledes fra studioets andre spill? Vel, i et nytt intervju med IGN Japan sier regissør Masaru Yamamura at det ikke vil være noe co-op i kampanjen i det hele tatt:

"On the other hand, in the story mode, which is the main part of the game, we have chosen not to include cooperative play because we want to emphasize the dynamic action, the free-running of your unit, and the active changes you can make during missions. We are focusing on the intense experience that can only be realized in single-player mode."

Han bekrefter imidlertid at det finnes måter spillerne kan konkurrere med hverandre på, men foreløpig har vi ingen nærmere detaljer om dette.