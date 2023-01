Armored Core VI: Fires of Rubicon skal avsløre mer på Taipei Game Show neste måned

HQ

Selv om FromSoftware ikke har et spill med samme forventningsnivå som Elden Ring planlagt i år har den japanske utvikleren i alle fall Armored Core VI: Fires of Rubicon på vei.

Spillet vil bringe tilbake mech-kampserien etter en lang pause, og i forkant av lanseringen senere i år har utgiver Bandai Namco avslørt at spillet vil dukke opp på Taipei Game Show neste måned, hvor det vil ha en hel time lang blokk dedikert til alle ting Armored Core.

Når det gjelder hva vi kan forvente på denne opptredenen bemerker en planlagt livestream av Bandai (etter en grov oversettelse via Google) at det vil være "informasjonen leiesoldatene bryr seg om!" Det bemerkes også at serieprodusent Yasunori Ogura vil dukke opp her og snakke om spillet.

Forhåpentligvis får vi en første titt på gameplay, eller kanskje til og med en lanseringsdato.