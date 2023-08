Armored Core VI kjører opptil 4K og 60 FPS på konsoller

HQ

Armored Core VI: Fires of Rubicon lanseres i slutten av denne uken til både PC og konsoller, og det virker som om FromSoftware har gjort en veldig god jobb med å optimalisere mech-eventyret. Utgiveren Bandai Namco har nå avslørt hva vi kan forvente oss når vi spiller spillet for forrige og nåværende generasjon, og det er ganske imponerende saker:

- PS5 og Xbox Series X - 2160P/60 FPS

- Xbox Series S - 1440P/60 FPS

- PS4 Pro - 1800P/30 FPS

- Xbox One X - 2160P/30 FPS

- PS4 - 1080P/30 FPS

- Xbox One - 900P/30 FPS

- PC - 2160P/120 FPS

Det bør nevnes at dette ikke er låste tall, og Bandai Namco sier tydelig at det er "opp til". Det ser likevel ut til at vi kan vente oss en teknisk godbit uansett format når Armored Core VI: Fires of Rubicon lanseres 25. august.