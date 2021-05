Army of the Dead er nå blant de ti mest sette Netflix-filmene

Du ser på Annonser

Zach Snyders zombiefilm Army of the Dead hadde premiere forrige fredag. Anmeldelsene har vært ganske blandede, hvor noen kritikere fremhevet filmens høye underholdningsverdi mens andre kritiserte plottet og karakterene.

Men det virker tross alt at filmen er blitt tatt godt imot ute i stuene til folk. Deadline skriver at Army of the Dead var den mest sette filmen på Netflix i mer enn 70 land umiddelbart etter lanseringen, og at filmen nå er den niende mest sette originalproduserte filmen på streamingplattformen med mer enn 70 millioner visninger.

Har du sett filmen selv, og hva synes du om den i så fall? Du kan lese Rubens anmeldelse her.