Army of the Dead-oppfølgeren har fått tittelen Planet of the Dead

Zack Snyder startet faktisk sin karriere som regissør av den fantastiske Dawn of the Dead-nyinnspillingen fra 2004. Siden den gang har det stort sett gått i superhelter for Snyder, frem til i år. I mai ble hans Army of the Dead lansert på Netflix og var enormt vellykket og fikk også over gjennomsnittet gode anmeldelser.

En oppfølger er på vei og i et intervju med Inverse røper Snyder at den skal hete Planet of the Dead, noe som tilsier at hele jorden vil få besøk av de vandøde denne gangen. Men Snyder antyder også noe veldig interessant om historien:

"The real adventure would be to see what happened to [Matthias Schweighöfer's Ludwig Dieter] when that safe door closed. Did he get killed by Zeus or not? What happened?... We don't see him die on camera, and there's still some time left. I won't tell you what happens in Army of the Dead 2--aka Planet of the Dead--but let's just say that there's a chance Dieter survives. And there's a chance that brush with death would have caused him to want to find a jailed Gwendoline."

Hvis du ikke kan få nok av Snyders zombieunivers, ble faktisk en prequel kalt Army of Thieves lansert den 29. oktober på Netflix. Planet of the Dead har ikke noe offisielt utgivelsesår ennå, men vi vil ikke utelukke 2022.