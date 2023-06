Arnold Schwarzenegger kranglet med James Cameron om én replikk i Terminator

HQ

Arnold Schwarzenegger har noen av filmhistoriens mest ikoniske replikker, men hans mest berømte "I'll be back" fra The Terminator, hadde kanskje ikke eksistert i det hele tatt hvis Arnie hadde fått bestemme.

I den ferske Netflix-dokumentaren "Arnold" forteller Schwarzenegger at han satte spørsmålstegn ved replikkens legitimitet, for han mente at han burde si "I will be back." For skuespilleren hørtes det mer robotaktig ut. James Cameron var imidlertid ikke særlig glad for at det ble stilt spørsmål ved manuset sitt:

"'Og [Cameron] sier: 'Er det du som er forfatteren?'. Og jeg sa: 'Nei', og han sa: 'Vel, ikke fortell meg hvordan jeg skal skrive, for faen.'"

Schwarzenegger bekreftet at replikken han til slutt sa var mye bedre, og jeg vil si meg enig selv uten å ha hørt den andre versjonen.

Hvilke av Arnolds one-linere ville det vært morsomt å endre litt på?