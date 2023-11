Arnold Schwarzenegger om rivaliseringen med Sylvester Stallone: "Det kom ut av kontroll"

HQ

På 80- og 90-tallet var skuespillerne Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone på høyden av sin karriere, og det betydde selvsagt at de to svært muskuløse actionstjernene ofte konkurrerte mot hverandre i kinobransjen. Dette førte til en viss rivalisering mellom de to, noe Schwarzenegger har snakket om i et intervju på The Graham Norton Show (takk, NME ).

Om rivaliseringen på slutten av 1900-tallet uttalte Schwarzenegger følgende: "Vi var filmrivaler, men vi tok konkurranseinstinktet til det ekstreme - vi måtte ha den beste kroppen, vi måtte drepe flest mennesker i filmene våre, og vi måtte ha de største våpnene. Det kom ut av kontroll, og vi forsøkte å avspore hverandre."

Schwarzenegger kom deretter inn på hvordan tiden har hjulpet paret til å finne sammen igjen, og la til: "Da vi begge investerte i Planet Hollywood, begynte vi å fly verden rundt sammen for å promotere det, og vi ble fantastiske venner. Han er et fantastisk menneske, og nå er vi uatskillelige."

Schwarzenegger og Stallone har spilt sammen i flere filmer tidligere, blant annet i de to første filmene Expendables og Escape Plan.